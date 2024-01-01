Снег высотой 12 см выпал в заповеднике в Пермском крае Во второй половине недели в регионе ожидается потепление Поделиться Твитнуть

В заповеднике «Вишерский» на севере Прикамья выпал первый снег. Об этом рассказал сотрудник заповедника Николай Бахтияров, который живёт и работает на кордоне Лиственничный. Он разместил фотографии снежного покрова в официальной группе заповедника в соцсетях.

«Сегодня ночью пошёл снег, навалило сантиметров 12, не меньше», — сообщил он.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что резкое похолодание в Пермском крае, которое началось 23 сентября, было вызвано циклоном, пришедшим с Баренцева моря. Но на этой неделе оно сменится резким потеплением. Оно должно начаться 26 сентября.

В целом, по данным синоптиков, тёплая погода с температурой местами до +22˚ предварительно сохранится до конца месяца. В результате вся неделя в Прикамье, несмотря на холод в первые дни, ожидается теплее нормы на 1-2˚, а последняя пятидневка сентября может стать самой тёплой с 2015 года.

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