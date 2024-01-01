В Прикамье ожидается мощное потепление Оно начнётся с четверга Поделиться Твитнуть

Резкое похолодание в Пермском крае в понедельник, 23 сентября, вызванное циклоном, пришедшим с Баренцева моря, сменится резким потеплением с четверга, 26 сентября. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ.

Вынос тропического воздуха сначала на запад Европейской территории России (ЕТР), а затем и на Урал ожидается из района Румынии. В результате в центре ЕТР уже в среду потеплеет до +23…+25˚. А в Пермский край потепление до +20˚ доберётся к четвергу. Тёплая погода с температурой местами до +22˚ предварительно сохранится до конца месяца. В результате вся неделя в Прикамье, несмотря на холод в первые дни, ожидается теплее нормы на 1-2˚, последняя пятидневка сентября может стать самой тёплой с 2015 года.

При этом неделя будет отличаться дефицитом осадков. На большей части края их может не быть вообще.

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