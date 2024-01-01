Алёна Бронникова Из-за сильного ветра в Прикамье ещё один город остался без водоснабжения На месте работают ремонтные бригады Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 10 ноября непогода оставила без водоснабжения ещё один город. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на официальную группу Верещагинского городского округа ВКонтакте, отключение произошло из-за повреждения линии электропередачи.

«К сожалению, сильные порывы ветра на линии электропередачи опрокинули деревья. Произошёл сбой в электронике на станции первого подъёма. Сейчас в нескольких районах города отсутствует водоснабжение», — информируют местные власти.

Сообщается, что ремонтные бригады уже работают на месте. Жителей просят отнестись с понимаем. По данным администрации, восстановить подачу воды в дома планируется к вечеру.

Напомним, в начале ноября в связи с непогодой на севере Прикамья произошли массовые аварии. Жители Березниковского округа почти неделю находились без света и воды. Пострадали также жители Соликамска, Чердыни, Красновищерска и других муниципалитетов. Утром 9 ноября из-за ремонтно-восстановительных работ без воды остались жители Соликамска.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.