Алёна Бронникова Власти Прикамья назвали сроки устранения проблемы с теплом в домах Красновишерска Две городские котельные работают на пониженных параметрах Поделиться Твитнуть

В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края назвали сроки устранения проблемы с подачей тепла и горячей воды в части домов Красновишерска. Совместно с прокуратурой была проведена проверка.

«В настоящее время все жители Красновишерска обеспечены теплом и горячей водой. В связи с проведением ремонтных работ компанией ООО «Теплосети» котельные № 2 и 5 работают на пониженных параметрах. Срок завершения всех работ 13 ноября», — информирует пресс-служба ведомства.

Проверка температурного режима была проведена в 23 жилых помещениях. В некоторых из них показатели были зафиксированы ниже нормы. По результатам выезда к поставщику теплоэнергии будут приняты меры. Для жителей произведут перерасчёт оплаты коммунальных услуг.

Ранее жители Красновишерска в соцсетях пожаловались на отсутствие тепла и горячего водоснабжения в домах. Сообщалось, что котельная № 2 не работает уже неделю, а из котельной № 5 течёт теплоноситель. Администрация округа 8 ноября сообщила, что «Теплосети» приостановили подачу теплоносителя на котельной № 2 для подключения установленного котла к газовой сети, и в ближайшее время работа объекта должна возобновиться.

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