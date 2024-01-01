Винный ресторан «Тайная В.» в Перми откроется 20 декабря Он займёт бывшие помещения кафе Lemon tree Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми на ул. 25 Октября, 45 откроется винный ресторан «Тайная В.». Открытие запланировано на 20 декабря. Заведение сейчас активно набирает сотрудников. В ресторан ищут бармена, повара на завтраки и повара основного курса, официанта и помощника официанта, а также представителя ресторана.

Заведение будет находиться в помещениях, в которых раньше располагалось кафе Lemon tree.

«Вечером 20 декабря открываем двери «Тайной В.» и ждём вас на первое свидание — знакомимся, наливаем вино, подаём первые блюда», — рассказали в ресторане.

В полном формате меню будет доступно с 25 декабря. Посетителям обещают «красивые завтраки и винные вечера».

«Тайная В.» — новый проект предпринимателя Евгения Чигарева (общепит «Брю ми» и бистро «Огород»).

Как писал ранее «Новый компаньон», в середине декабря в Перми также откроется винный музыкальный бар «А вина?». Он будет находиться по ул. Екатерининской, 10.

Напомним, летом этого года кафе Lemon Tree переместилось в соседний дом № 47. Здание является объектом культурного наследия — «Дом С.Е. Грацинского». Оно было построено во второй половине 19 века пермским мещанином Сергеем Евгеньевичем Грацинским.

Ранее сообщалось, что ещё одно кафе Lemon Tree в Перми, расположенное на первом этаже дома купца Попова (ул. 25 Октября, 1), переедет в здание гостиницы «Центральная» (ул. Сибирская, 9). Новый собственник здания по ул. 25 Октября, 1 решил не продлять договор аренды с кафе, так как планирует использовать помещения для собственных нужд.

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