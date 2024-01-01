Винный музыкальный бар в Перми планируется открыть в середине декабря Он будет находиться на Екатерининской, 10 Поделиться Твитнуть

фото: Светлана Гасенегер

Во второй декаде декабря в Перми откроется винный музыкальный бар «А вина?», причём сначала его запустят «в техническом режиме». Об этом со ссылкой на основателя заведения Александр Гасенегера сообщил в своём телеграм-канале Алексей Папулов.

«Бар музыкальный — потому что будет играть живая музыка, иногда — концерты. Уже проработано меню. Традиционные винные закуски, оливки, чипсы, гриссини. Вторая история — меню созданное на основе кулинарных традиций Пермского края, на архивных материалах, но с учетом современных технологий кухни: паштет из зайца, паштет из прижженного мяса, намазка из краснокамского сыра», — рассказал Папулов.

В меню будет представлен также «местный сыр с предприятия друзей»: пармезанная группа, бри, белая плесень, голубая плесень. Кроме этого, будет мёд, варенье из репчатого лука и собственный хлеб.

В винной карте бара планируется представить два с половиной десятка позиций, причём в меню будет только российское вино.

Напомним, об открытии нового винного бара в Перми стало известно в начале ноября. Сообщалось, что он начнёт работать в декабре, но точная дата не называлась. Владельцы нового заведения — Александр Гасенегер и его супруга.

В Перми бизнесмен Александр Гасенерег известен по таким проектам, как караоке-клуб «Сан-Ремо», клубы «Глобасс» и «Ветер», ресторан «Абырвалг», кальянная Hookah Bar, проект «Ребра» и другие. Ранее он возглавлял Ассоциацию «Рестораторы города Перми».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.