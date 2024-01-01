В декабре в Перми заработает винный музыкальный бар Поделиться Твитнуть

фото: Светлана Гасенегер

Известный пермский ресторатор Александр Гасенегер и его супруга Светлана сообщили в социальных сетях об открытии винного музыкального бара «А вина?». Заведение по ул. Екатерининской, 10 заработает в декабре. Точная дата пока не называется.

«Мы подружились с ультрасовременными российскими винодельнями и уютными семейными винными хозяйствами у самого Чёрного моря. Ребят, мы в них влюбились! Мы просто уверены — вы тоже будете вдохновлены, — сообщила Светлана Гасенегер. — Кормим тапасами, сырами и оливками».

Предполагается, что бар будет работать с 7.30, чтобы клиенты могли позавтракать кофе с круассанами.

Александр Гасенерег известен по таким пермским проектам, как караоке-клуб «Сан-Ремо», клуб «Глобасс», клуб «Ветер», ресторан «Абырвалг», кальянная Hookah Bar, проект «Ребра» и пр. Возглавлял Ассоциацию «Рестораторы города Перми».

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