Кафе Lemon Tree в Перми откроется 18 июня по новому адресу Точка общепита переехала в историческое здание по соседству Поделиться Твитнуть

фото: Lemon Tree

Кафе Lemon Tree в Перми меняет адрес. Из помещения по ул. 25 Октября, 45 точка общепита переместилась в соседний дом №47. Как пишет «Текст», открытие запланировано на 18 июня. При этом на первом этаже заработает магазин при кафе и появится зона отдыха для гостей кухни.

Здание по ул. 25 Октября, 47 является объектом культурного наследия «Дом С.Е. Грацинского».

Дом был построен во второй половине 19 века пермским мещанином Сергеем Евгеньевичем Грацинским. В 1911 году к дому была сделана пристройка, увеличившая площадь здания в два раза. К 1915 году домовладение перешло в собственность Х.М. Ванштейна, у которого оно было муниципализировано в 1918 году.

В 1920 году в здании открыта одна из 13 амбулаторий Пермского Горздрава. В 1979 году здание передали детской клинической больнице № 9, здесь разместились кабинет главного врача, кафедра детских болезней, поликлиническое отделение.

Ранее сообщалось, что ещё одно кафе Lemon Tree в Перми, расположенное на первом этаже дома купца Попова (ул. 25 Октября, 1), переедет в здание гостиницы «Центральная» (ул. Сибирская, 9). Новый собственник здания по ул. 25 Октября, 1 решил не продлять договор аренды с кафе, так как планирует использовать помещения для собственных нужд.

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