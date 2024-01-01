Екатерина Артёмова Пермское кафе Lemon Tree переедет из дома купца Попова в новую локацию Заведение разместится в здании гостиницы «Центральная» Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс Карты

Кафе Lemon Tree, расположенное на первом этаже дома купца Попова (ул. 25 Октября, 1), проработает в этих помещениях до конца апреля текущего года, а затем сменит локацию. Как рассказал «Новому компаньону» совладелец заведения Дмитрий Мосягин, кафе переедет в здание гостиницы «Центральная» (ул. Сибирская, 9).

Предприниматель пояснил, что у здания по ул. 25 Октября, 1 теперь новый собственник, который решил не продлять договор аренды с кафе, так как планирует использовать помещения для собственных нужд.

Пространство «ДОМ» на втором этаже дома купца Попова, которое развивает та же команда, что и Lemon Tree, также прекратит работу. Этот проект пока будет поставлен на паузу.

«Будем ждать благоприятной возможности для возобновления деятельности. На данный момент, скорее всего, у нас не будет достаточного количества ресурсов, чтобы перевезти сразу два проекта одновременно», — отметил Дмитрий Мосягин.

Сейчас в Перми два кафе Lemon Tree. Первое открылось в январе 2015 года и находится в здании по ул. 25 Октября, 45. В начале 2021 года в городе начало работать второе заведение Lemon Tree, по ул. 25 Октября, 1.

Помимо Lemon Tree и пространства «ДОМ», в данную группу компаний входят кофейни Cup by Cup. Ранее в неё входила также чайная «Грибушин», но в декабре 2021 года она закрылась.

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