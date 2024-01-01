Алёна Бронникова Названы подрядчики строительства двух объектов СПО в Прикамье Начальная цена в ходе торгов не изменилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство строительства Пермского края назвало подрядчиков по строительству нового корпуса для студентов политехнического техникума в Краснокамске и общежития для иногородних студентов Уральского химико-технологического колледжа в Губахе. Обе компании зарегистрированы в Перми.

Подрядчиком по строительству учебного корпуса в Краснокамске стала компания «Ярус-групп». Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, на участие в конкурсе заявилась всего одна организация, предложившая выполнить работы на 0,01% ниже начальной. Контракт заключён на сумму 700,5 млн руб.

Первым этапом в течение 14 месяцев будут выполнены проектно-изыскательские работы и получено одобрение госэкспертизы. Проектом подрядчик должен предусмотреть учебные классы для теоретических занятий, мастерские, физкультурно-спортивные помещения и столовую. Двухэтажный новый корпус будет расположен на ул. Чапаева, 33, рядом с уже существующим зданием. Все работы необходимо завершить к 14 сентября 2027 года.

Подрядчиком по строительству общежития в Губахе стал «РСС-Инжиниринг». По данным госзакупок, на участие в конкурсе поступило две заявки, соответствующие требованиям. Один из участников предложил выполнить работы на 0,48% меньше начальной цены, однако, по итогам оценки комиссии, набрал меньшее количество баллов. «РСС-Инжиниринг», признанный победителем, не снизил начальную цену, но получил более высокую оценку. С компанией заключён контракт на 419,1 млн руб.

Здание для проживания учащихся должно быть построено рядом с колледжем на пр. Свердлова, 14, на земельном участке площадью 7 тыс. кв. м. Площадь будущего здания составит 4,6 тыс. кв. м, пропускная способность — 250 мест. Срок окончания строительства — 31 декабря 2026 года.

Как писал «Новый компаньон», холдинг «Ярус групп» имеет опыт проектирования и строительства школ, по заказу властей возведёт общежития для учреждений образования в посёлках Суксун, Барда, Куеда и селе Снежное в Октябрьском округе.

ООО «РСС-Инжиниринг» построил общежитие и новый корпус для студентов Авиационного техникума в Перми. Также с организацией подписаны контракты на строительство новых учебно-производственных мастерских для практических занятий студентов Добрянского гуманитарно-технологического техникума им. П.И. Сюзева и капитальный ремонт здания строительного колледжа на Комсомольском проспекте, 59а.

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