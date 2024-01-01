Алёна Бронникова Возведение в Прикамье нового корпуса Краснокамского техникума оценили в 700 млн рублей Работы должны быть завершены в сентябре 2027 года Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края планируют возвести в Краснокамске новый корпус политехнического техникума. Выполнение строительно-монтажных работ оценили в 700,6 млн руб.

Согласно техническому заданию, опубликованному на сайте госзакупок, новое двухэтажное здание построят за уже существующим корпусом учебного заведения на ул. Чапаева, 33. Выполнение полного комплекса работ включает проектирование, подготовительные, непосредственно строительно-монтажные работы в соответствии с рабочей документацией, устройство сетей инженерно-технического обеспечения, благоустройство территории и другие необходимые работы для ввода здания в эксплуатацию.

По информации краевого минстроя, при проектировании подрядчик должен предусмотреть в корпусе учебные классы, мастерские, физкультурно-спортивные помещения и столовую. Студенты смогут получать практические навыки по специальностям целлюлозно-бумажного производства и работать в новых автослесарных мастерских.

Начало работ — 15 февраля 2026-го, окончание — 14 сентября 2027 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 ноября. Итоги подведут 29 ноября.

В начале года в Перми ввели в эксплуатацию новый учебный корпус авиационного техникума им. Швецова. В построенном шестиэтажном здании предусмотрены учебные аудитории с сотнями видов современного оборудования, мастерские со станками ЧПУ, полноразмерный макет двигателя ПД-14 и разрез двигателя ПС-90А, спортзал, столовая.

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