Получено разрешение на эксплуатацию нового корпуса авиатехникума в Перми В шестиэтажном здании предусмотрено всё необходимое для подготовки специалистов Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

В Перми выдали разрешение на ввод в эксплуатацию нового учебного корпуса авиационного техникума им. Швецова. Об этом в своём телеграм-канале пишет губернатор Дмитрий Махонин.

«Получили разрешение на ввод в эксплуатацию учебного корпуса авиационного техникума им. А.Д. Швецова! Это один из знаковых объектов инфраструктурной программы «Пермь-300», — отметил глава региона.

По словам Дмитрия Махонина, у техникума, который является главной «кузницей кадров» для предприятий авиакосмической отрасли и двигателестроения, никогда не было специализированного корпуса, а в новом шестиэтажном здании предусмотрено всё необходимое для подготовки востребованных специалистов: учебные аудитории с сотнями видов современного оборудования, мастерские со станками ЧПУ, полноразмерный макет двигателя ПД-14 и разрез двигателя ПС-90А, спортзал, столовая.

Рядом с корпусом открыто общежитие на 400 мест.

«Планируем реставрацию действующего учебного корпуса 1860 года постройки. Таким образом, создаём целый учебный квартал в центре города, в котором будет жить и учиться наша молодёжь», — подытожил губернатор.

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