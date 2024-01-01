Алёна Бронникова В Прикамье ищут подрядчика для строительства общежития в Губахе за 419 млн рублей Объект планируется завершить в 2026 году Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Пермском крае ищут подрядчика для разработки проекта и строительства в Губахе общежития для иногородних студентов. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 419,1 млн руб. Дата подведения итогов электронного конкурса, опубликованного на сайте госзакупок — 29 ноября.

Строительство запланировано на земельном участке в 7 тыс. кв. м, на пр. Свердлова, 14, рядом с Уральским химико-технологическим колледжем. Общая площадь здания составит 4,6 тыс. кв. м, высота — четыре этажа, пропускная способность — 250 мест. Заказчик — ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края».

Подрядчик должен будет разработать проект и выполнить работы подготовительного и основного этапа, в том числе устройство котлована, фундаментов, строительство подземной и надземной части здания, монтаж инженерных сетей, отделочные работы, благоустройство территории и установка наружного освещения. К работам необходимо приступить 13 декабря 2024 года и завершить до 31 декабря 2026 года

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