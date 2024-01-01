Зарина Ситдикова Определён подрядчик для ремонта здания строительного колледжа в Перми Исторический объект будет приведён в порядок к началу следующего учебного года Поделиться Твитнуть

В Перми выбран подрядчик для капитального ремонта здания строительного колледжа на Комсомольском проспекте, 59а. Как рассказали «Новому компаньону» в министерстве закупок Пермского края, победителем конкурса стало ООО «РСС Инжиниринг».

Согласно данным портала госзакупок, компания выполнит работы по начальной цене контракта, которая составляет 69,5 млн руб.

В соответствии с техническим заданием победителю конкурса предстоит сделать ремонт в спортивном корпусе колледжа. Кроме того, необходимо провести внешние и внутренние строительные работы: заменить сети, отремонтировать стены и фундамент и пр. В контракт также входят работы по благоустройству территории.

Ожидается, что ремонт здания 1971 года постройки завершится к концу июля следующего года. Заказчиком работ выступает Управление капстроительства Пермского края.

Напомним, в прошлом году ООО «РСС Инжиниринг» завершило строительство семиэтажного общежития для иногородних студентов Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова на 400 мест. Объект расположен на ул. Екатерининской. Здание было возведено в течение двух лет.

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