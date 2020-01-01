Елена Бардукова Общежитие Пермского авиатехникума построит ООО «РСС Инжиниринг» На конкурс заявился только один участник Поделиться Поделиться Твитнуть

Нынешнее состояние строительства корпуса авиатехникума

Константин Долгановский

Подведены итоги аукциона на выполнение работ по строительству общежития КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А. Д. Швецова. На конкурс заявился один участник — ООО «РСС Инжиниринг», которое и было признано победителем. Компания предложила возвести объект за 349,5 млн руб. при стартовой цене контракта в 349,8 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию новое общежитие расположится на земельном участке, ограниченном улицами Максима Горького, Луначарского и Екатерининской. Общая площадь восьмиэтажного здания на 418 койко-мест составит 2,5 тыс. кв. м.

Подрядчик должен выполнить полный объём работ для ввода объекта в эксплуатацию, включая монтаж сетей инженерно-технического обеспечения и благоустройство территории.

Приступить к выполнению работ необходимо 5 августа текущего года, закончить — 21 июля 2022 года.

Добавим, строительство общежития Пермского авиационного техникума ведётся в рамках адресной инвестиционной программы региона. Проектно-сметную документацию разработало ООО «Экостройпроект». Положительное заключение Госэкспертизы получено 10 августа 2020 года.

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