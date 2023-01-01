В Перми завершилось строительство общежития для студентов авиационного техникума Жилой корпус рассчитан на 400 мест Поделиться Твитнуть

В Перми завершено строительство общежития на 400 мест для студентов авиационного техникума им. А.Д. Швецова, сообщает министерство строительства Пермского края.

Как уточнили в ведомстве, Инспекция строительного надзора выдала заключение о соответствии объекта всем нормам и проектной документации.

Новое здание высотностью в семь этажей расположено на ул. Екатерининской, в границах земельного участка, на котором расположены главный и новый учебные корпуса техникума. Общая площадь общежития – около 7,5 тыс. кв. м. Оно уже укомплектовано мебелью и оборудованием. На каждом этаже предусмотрены кухни, прачечные и комнаты досуга. На прилегающей территории корпуса были проведены работы по благоустройству.

Сейчас на площадке техникума завершается строительство нового учебного корпуса. После его запуска планируется провести реставрацию главного здания учреждения с его приспособлением для современного использования.

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