«Большой интерес к индустриальному строительству» Директор по стратегическому развитию холдинга «Ярус групп» Инна Чиркова — о ситуации в отрасли Поделиться Твитнуть

Инна Чиркова больше 20 лет занимается развитием Краснокамского завода ЖБК и созданного на его основе холдинга «Ярус групп». Фото: из архива «Ярус групп»

«Одна из ключевых задач строительной отрасли — создание стратегии развития», — считает Инна Чиркова, которая на протяжении 20 лет занимается развитием Краснокамского завода ЖБК и созданного на его основе холдинга «Ярус групп». В интервью она рассказала о положении дел в отрасли, кадровом вопросе и новых подходах к индустриальному строительству.

— Как складывается сегодня ситуация в строительной отрасли? Какие проблемы нужно решать компаниям?





— Одна из главных проблем в отрасли, по моему мнению, это отсутствие у большинства строительных компаний стратегии развития. Как правило, есть только стратегия выживания. А для устойчивого развития планировать нужно на десять лет, минимум на пять.





Нужно признать, что в последние годы среди участников строительного процесса собственно сам подрядчик-строитель был значительно недооценён. Главным в получении дохода был инвестор. Долгие годы конкурентной борьбы подрядчиков за заказы привели к тому, что они работали с минимальной доходностью, и сейчас у подрядных организаций нет финансовой прочности.





Если мы посмотрим на 2023-2024 годы, то подрядные организации отработали в этот период очень тяжело. Рост стоимости стройматериалов и фонда оплаты труда съедали доходность, а перезаключить контракты с заказчиками на новые суммы получалось не всегда.





Сегодня я вижу, что состояние строительных подрядчиков может создать риски срыва больших инфраструктурных проектов, которые планируют государство и крупные корпорации. Кто будет их исполнять? Сегодня, нужно признать, финансово устойчивых подрядчиков на рынке не так много.





— На что влияет такое состояние подрядчиков?





— У низкой доходности подрядчиков есть ещё один неприятный результат — отсутствие денег не давало возможности вкладываться в кадры, в управляемость, в цифровизацию. Инвестиции в развитие могли делать только подрядчики, которые сумели запустить собственные девелоперские проекты, как это сделал наш холдинг. В прошлые годы «Ярус групп» вкладывал средства в проекты по цифровизации за счёт девелоперских проектов.





— Если рассматривать стратегии развития компаний, то какими они должны быть?





— Строительство — долгий процесс, проекты в среднем идут 3 года, соответственно, планировать желательно на десять лет, в крайнем случае на пять. Но сейчас такое количество изменений на рынке, что сложно планировать на такой срок, часто приходится корректировать стратегию. Сложности с планированием возникают не только у подрядных компаний, но и у производителей строительных конструкций.



В составе нашего холдинга работает завод ЖБК в Краснокамске, и я знаю эту ситуацию не понаслышке. Например, для реконструкции производства, строительства новых цехов нужен гарантированный сбыт, а спрогнозировать его более чем на три года ситуация не позволяет.





Это может прозвучать неожиданно, но ситуацию в отрасли значительно улучшили бы элементы плановой госэкономики с распределением заказов. Доходность компаний в этой системе необязательно должна быть большой, главное стабильность на несколько лет вперед. Из прибыли предприятия могли бы инвестировать в развитие, в персонал, в цифровизацию.





— Проблема с кадрами в строительстве возникла одной из первых на рынке труда. Как развивается ситуация сейчас?





— Проблема с персоналом даже шире, чем просто нехватка рабочих на стройке или производстве конструкций. Например, не хватает и квалифицированных подрядчиков в сегменте малого бизнеса.





В работе с кадрами заинтересованы федеральные и региональные власти — минстрой активно работает, проводит много форумов, где происходит стыковка запросов бизнеса и планов учебных заведений. Но эта работа даст эффект в будущем. Мы, конечно, ждём этого момента.





В своём холдинге мы усиливаем кадровую службу. Я отношусь к этому более чем серьёзно — бескомпромиссно. Найти хорошего директора по персоналу нелегко — HR-директор должен быть правой рукой директора предприятия, HR-партнёром.





— Какие наработки холдинга вы считаете самыми успешными?





— Одной из самых лучших наших технологий является «единое окно» для заказчика. Он может получить комплексную услугу — от проектирования объекта и производства конструкций, до сборки здания и отделки. Стройка — это большое количество участников процесса. И можно поднять эффективность процесса, упорядочив и сократив коммуникации.





Например, хорошо зарекомендовал себя подход региональных властей, когда проектирование и строительные работы объединяются в один конкурс и контракт. У выигравшего подрядчика оказывается и проектирование, и строительство. Даже если строительная компания привлекает на субподряд проектировщика — всё равно она контролирует процесс проектирования и понимает, что проектируется и как будет возводиться объект. При разделении этих процессов бывало, что стройкомпания брала проект и жаловалась на плохое проектирование, обвиняя во всех проблемах проектировщика. В некоторых случаях проекты, действительно, были слабые. Приходилось вносить в них изменения и вновь проходить экспертизу. Это затягивало работы по объектам.





Ещё очень хорошо показала себя технология использования типовых проектов социальных объектов, например, школ, которые возводятся из сборного железобетона. Мы были одними из первых, кто работал с этими объектами.

Имея один удачный проект можно его адаптировать для другой площадки и успешно использовать снова, ведь поставщик конструкций знает, как их производить, строители — как собирать.





— Вы продолжаете работать с проектами по обновлению социальной инфраструктуры региона?





— Да, по заказу краевых властей мы будем строить 4 общежития для учреждений образования в поселках Суксун, Барда, Куеда и селе Снежное Октябрьского района.





Ранее у нас был опыт проектирования и строительства школ, но в новом проекте мы ещё больше постарались воплотить «продуктовый подход». Это значит посмотреть на объект не глазами строителя, а будущего жильца. Продумать в деталях создание комфортного пространства для жизни. Мы изучили успешные проекты новых общежитий в России, построенных за последние годы, взяли у них лучшие идеи. Как и со школами, в дальнейшем эти проекты можно использовать как типовые.





— Насколько ваши технологии сегодня востребованы рынком?





— Сегодня мы чувствуем большой интерес к индустриальному строительству. Эта технология позволяет использовать меньше людей на площадке, а качество работ будет выше — поскольку все конструкции произведены на заводе, с лабораторным контролем и собраны на месте профессионалами. Это позволяет сократить сроки возведения объекта почти в 2 раза. Сегодня сроки особенно важны при возведении социальных и промышленных объектов.





— Что ещё сегодня в приоритете у руководства холдинга?





— По-прежнему, обучение. Сегодня важно повышать свой уровень образования. Я сама ориентирована на это — недавно получила степень Executive MBA в Сколково. Вся управленческая команда холдинга находится в процессе развития и обучения. У нас есть специальная программа по обучению разных работников — от менеджеров до линейных сотрудников. Мне кажется, что сегодня это необходимый элемент управления и развития компании, успешной работы на строительном рынке.









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