Зарина Ситдикова В Добрянском гуманитарно-технологическом техникуме построят новые мастерские для пермских студентов Объект должен быть введён в эксплуатацию в 2026 году Поделиться Твитнуть

В Добрянском гуманитарно-технологического техникуме им. П.И. Сюзева появятся новые учебно-производственные мастерские для практических занятий студентов. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

По информации регионального министерства строительства, для проектирования и строительства объекта уже проведён электронный аукцион. По результатам конкурсных процедур контракт подписан с пермской компанией ООО «РСС-Инжиниринг».

Согласно сведениям портала госзакупок, подрядная организация возведёт новый корпус техникума за 152,8 млн руб. Работы будут выполнены в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края.

В соответствии с проектом новое здание техникума будет одноэтажным. Его возведут на соседнем от образовательного учреждения участке на ул. Трудовых резервов, 5. В нём оборудуют кабинеты на 65 мест для слесарной, сварочной и электромонтажной мастерских, а также классы для теоретических занятий.

Подрядчику предстоит завершить все работы до 9 мая 2026 года.

Как добавили в пресс-службе губернатора, до 2027 включительно в Пермском крае запланировано строительство 10 мастерских и учебно-лабораторных корпусов для техникумов и колледжей региона.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что ООО «РСС Инжиниринг» стало победителем конкурса по капремонту корпуса строительного колледжа на Комсомольском проспекте, 59а в Перми.

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