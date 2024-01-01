Алёна Бронникова В новый зоопарк Перми переехала ещё часть животных Сейчас они проходят адаптацию Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В новый зоопарк Перми, строительство которого ведётся в микрорайоне Нагорный, переехала ещё одна часть животных. Как сообщает Министерство культуры Пермского края, в их числе оказались альпака, лошади, хищные птицы, а также недавно ставшие родителями рыжие кенгуру Рон и Джинни.

«Новосёлы спокойно перенесли переезд и находятся под постоянным контролем зоологов и ветеринаров зоопарка. Сейчас животные адаптируются к новому дому, с интересом исследуя его пространство. Всего на новую территорию переехало порядка 100 животных», — сообщает пресс-служба ведомства.

В здание контактного зоопарка перевезли пони, лошадей, карликовых овец, камерунских коз и волнистых попугаев. Их соседями стали перевезённые сюда в январе дикобразы. В тёплый вольер на зимовку отправили Рона и Джинни.

Для лошадей здесь подготовлены просторные денники и манеж для работы и тренингов. Днём они будут гулять в леваде у здания контактного зоопарка. Для карликовых овец и камерунских коз подготовили уличные и закрытые вольеры с регулируемым температурным режимом.

Также на территорию нового зоопарка переехали альпака, гималайские тары, винторогие козлы, як и белоплечие орланы. В вольерах для них предусмотрены внутренние помещения, укрытия и тематизация в соответствии с потребностями животных.

Кроме того, коллекция Пермского зоопарка пополнилась казуарами и борнейским орангутаном, которые сейчас находятся на карантине в здании санитарного блока.

Напомним, в сентябре в эксплуатацию были введены 11 объектов первой очереди нового зоопарка. В течение ближайших 10 дней планируется ввести в эксплуатацию ещё 28 объектов. Сейчас учреждение готовит документы для процедуры проведения лицензирования новой территории. Весной подрядчик приступит к благоустройству, а летом зоопарк примет первых гостей.

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