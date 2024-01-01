Алёна Бронникова К вводу в эксплуатацию готовы ещё 28 объектов нового зоопарка Перми Готовность всего объекта составляет более 90% Поделиться Твитнуть

В Перми в течение ближайших 10 дней планируется ввести в эксплуатацию ещё 28 значимых объектов нового зоопарка. Об этом на заседании комитета Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры 26 ноября сообщил вице-премьер регионального правительства Андрей Алякринский.

По его словам, на сегодняшний момент ведётся второй этап ввода объекта, остальную техническую готовность объектов он оценил как очень высокую. После таяния снега весной 2025 года подрядчик приступит уже к благоустройству территории зоопарка, и летом он сможет принять первых гостей. Сейчас готовность составляет более 90%.

Во время заседания он также пригласил руководителя фракции КПРФ в краевом парламенте Анну Баранову, поинтересовавшуюся готовностью зоопарка, лично посетить стройку.

Напомним, в сентябре в эксплуатацию были введены 11 объектов первой очереди нового зоопарка. Во второй пусковой комплекс вошли здания кормовой кухни, ветеринарной лечебницы, птичники из секций «Лесная мозаика» и «Африканская саванна», а также вольеры и павильоны для рысей, тигров, европейского муфлона, пумы и красного волка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.