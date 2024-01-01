Вице-премьер Прикамья сообщил, когда в Перми откроется новый зоопарк И пригласил руководителя коммунистов в ЗС посетить объект Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Руководитель фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) в Законодательном собрании Пермского края Анна Баранова на заседании комитета по развитию инфраструктуры подняла вопрос о готовности нового Пермского зоопарка на Нагорном. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

Профильный вице-премьер регионального правительства Андрей Алякринский заявил, что для первых посетителей новый зоопарк планируется открыть летом 2025 года.

Также руководитель фракции КПРФ захотела лично оценить стройку. Андрей Алякринский пригласил Анну Баранову посетить объект: «По пятницам в 8:30 приглашаем вас».

О том, что зоопарк откроется летом 2025 года, Алякринский говорил и раньше. На комитете по развитию инфраструктуры в сентябре он называл даже месяцы: июль-август. Вице-премьер уточнял, что учреждение начнёт работу после лицензирования — процедура по срокам занимает в среднем от четырёх до шести месяцев.

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