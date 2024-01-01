Максим Артамонов В Перми в новый зоопарк перевезли дикобразов Они пробудут месяц на карантине Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский зоопарк

В здание контактного зоопарка на Нагорном перевезли дикобраза Катю и её детёнышей — Василису и Снежану. Они прибыли из частного зверинца, коллекция которого была расформирована. Об этом сообщается на официальной станице пермского зоопарка в соцсети ВКонтакте.

«Животные контактные, людей не боятся. Пока дикобразы находятся на карантине. Катя как самая старшая, заселилась первой и сразу же выбрала себе домик- укрытие. Василиса и Снежана- дети Кати, новое место содержания встретили настороженно, но иголки держали при себе», — рассказали в учреждении.

Сотрудники зоопарка положили рядом с домиками новых животных сено и опил.

Пока животных разместили в помещение с бетонным полом и стенами. Как уточняет 59.ru со ссылкой на пресс-службу зоопарка, дикобразы пробудут там месяц в связи с карантином. После этого их переселят в другой вольер контактного зоопарка.

Теплое помещение «контактника» лучше всего подходит для содержания этих теплолюбивых животных: температура и влажность в вольерах регулируется в зависимости от видовых потребностей животного. Это здание было сдано в эксплуатацию в прошлом году, сейчас кроме дикобразов там живут кролики (в том числе Лев Валентинович со Снежинкой), домашние птицы, мелкие грызуны, а также козы пород Гулаби и Нубийская.

На теле дикобразов находится много тысяч иголок длиной 30-40 см. Животные могут контролировать свои иголки, опуская и поднимая их. В этом им помогает им в этом система подкожной мускулатуры. При этом сами иглы не слишком прочно закреплены в теле — это часть защитного механизма от хищников.

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