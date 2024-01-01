Впервые в Пермском зоопарке родился детёныш рыжего кенгуру Сотрудники зверинца опубликовали видео Поделиться Твитнуть

У пары больших рыжих кенгуру Рона и Джинни, которые приехали в Пермь в этом году, родился малыш. Это первое потомство больших рыжих кенгуру в истории Пермского зоопарка, сообщили в учреждении.

Сейчас посетители увидеть кенгуру не смогут, животные с сентября находятся в вольерах на территории нового зоопарка на Нагорном — там им обеспечены условия, необходимые для комфорта этих теплолюбивых и пугливых животных и развития малыша. Зато сотрудники зоопарка сняли и разместили на своей странице ВКонтакте видео.

Детёныш только начал выглядывать из маминой сумки, в которой жил шесть месяцев. Определить пол, вес и рост кенгурёнка можно будет, когда он окрепнет и станет самостоятельным.

Кенгурята рождаются на свет естественным путём, как и все млекопитающие, но представляют собой крошечных эмбрионов размером всего 2,5 см. Затем они самостоятельно добираются до сумки на животе матери. Внутри сумки они находят сосок и повисают на нём, получая молоко для питания и роста. Через шесть месяцев они уже обретают привычный внешний вид и начинают высовываться из сумки. Выбираются из сумки кенгурята месяцев через семь после рождения, тогда же начинают питаться зелёным кормом.

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