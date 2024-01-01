Алёна Бронникова Капремонт улицы Борчанинова в Перми выполнит уфимская компания Стоимость работ составит 355,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

ул. Борчанинова, 1

«2ГИС»

В Перми подвели итоги конкурса на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту ул. Борчанинова на участке от ул. Петропавловской до ул. Пушкина, включая перекрёстки. Как рассказали «Новому компаньону» в краевом минзакупок, победителем стала уфимская компания «Уралмостострой».

Согласно протоколу итогов определения поставщика, опубликованному на сайте госзакупок, на участие в конкурсе поступило три заявки. Победителем был признан участник, набравший наибольшее количество баллов по оценке комиссии. Работы компания согласилась выполнить по начальной цене контракта — 355,6 млн руб.

Напомним, объявленный ранее конкурс на капремонт ул. Борчанинова был отменён, а затем в начале ноября объявлен заново с увеличенной на 14 млн руб. начальной ценой контракта — до 355,6 млн руб. Заказчиком выступает МКУ «Пермблагоустройство». Работы будут выполняться в два этапа: с 25 декабря 2024 года по 1 декабря 2025 года и с 15 апреля по 14 октября 2026 года.

Ранее АО «Уралмостострой» выполнило на территории Прикамья также ремонт участка протяжённостью 7 км на дороге Оса—Чернушка, реконструкцию 77-летнего путепровода в Кизеле над ж/д веткой Чусовской—Соликамск, обновление улиц Героев Хасана и Плеханова в Перми. В сентябре с АО краевые власти также заключили контракт на выполнение ремонтных работ на участках ш. Космонавтов и региональной дороги Пермь—Усть-Качка за 59,2 млн руб.

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