Зарина Ситдикова В Прикамье завершилась реконструкция 77-летнего путепровода в Кизеле Работы проводились в рамках национального проекта Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

На участке автодороги Кизел—Северный Коспашский завершилась реконструкция путепровода над ж/д веткой Чусовской—Соликамск. Работы были выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Министерство транспорта Пермского края.

Как отметили в ведомстве, отремонтированный путепровод был возведён в 1947 году. На протяжении 77 лет он является основным объектом, обеспечивающим транспортное сообщение жилых районов Кизела с посёлками Коспашского направления. По нему жители удалённых населённых пунктов добираются до социальных учреждений и необходимой городской инфраструктуры.

Генеральным подрядчиком обновления путепровода было АО «Уралмостострой». Заказчиком реконструкции выступила администрация Кизела. В ходе ремонта на объекте были проведены земляные работы, установлены крайние и средние опоры, обновлены пролётные строения, восстановлено дорожное покрытие, приведены в порядок деформационные швы и обустроены тротуары. Для безопасности участников дорожного движения был произведён монтаж барьерных и пешеходных ограждений, водоотводных систем и элементов благоустройства.

«Реконструкция путепровода была нацелена на создание современных, безопасных условий для жителей Кизела, что полностью соответствует целям национального проекта БКД», — подчеркнули в минтрансе Прикамья.

В ведомстве добавили, что средства на проведение работ были направлены из федерального, краевого и местного бюджетов.

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