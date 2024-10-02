Алёна Морозова Дорожное оздоровление В этом сезоне в Перми обновлено более 4 км дорог вблизи медицинских учреждений Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Завершающемуся в краевой столице дорожному сезону — 2024 можно уверенно поставить оценку «здорово» — значительная часть ремонтных работ была сосредоточена на участках дорог, которые обеспечивают доступ к медицинским учреждениям города. Это позволило не только улучшить транспортную доступность для ряда лечебниц, но и повысить безопасность движения, что особенно важно в экстренных ситуациях.

К началу октября в Перми успешно завершились работы по ремонту дорог к важнейшим медучреждениям города и края. С учётом социальной важности объектов обновление дорожного полотна на подъезде к ним было выполнено в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», известного своим комплексным подходом.

Качественное обновление

Нацпроект был запущен по инициативе президента России Владимира Путина пять лет назад. Он сразу заложил высокий стандарт обновления дорожной инфраструктуры — по нему не только восстанавливается дорожное полотно, но и обустраиваются тротуары, наносится разметка, заменяются знаки и при необходимости строятся остановочные комплексы.

Именно поэтому в перечень объектов для ремонта в рамках национального проекта всегда включаются дороги, имеющие ключевое значение в транспортной системе, расположенные рядом с социальными учреждениями и наиболее востребованные у участников дорожного движения.

В Перми в этом сезоне внимание было сосредоточено в том числе на подъездах к медицинским организациям, поскольку обеспечение качественного и безопасного транспортного доступа к объектам здравоохранения способствует своевременному оказанию лечебной помощи жителям Перми и Пермского края.

Удобный доступ

Одним из наиболее значимых объектов, который был восстановлен, стала ул. Героев Хасана — важная магистраль, которая связывает несколько районов города с федеральной трассой Пермь — Екатеринбург. По нацпроекту на улице был отремонтирован участок от ул. Белинского до ул. Хлебозаводской длиной 3,254 км. Вблизи него расположены Медико-санитарная часть МВД России по Пермскому краю, Городская клиническая больница №3. Помимо этого, дорога обеспечивает удобный подъезд к детскому отделению Пермской краевой клинической инфекционной больницы, где ежегодно проходят лечение до 12 тыс. маленьких пациентов.

Подрядной организацией АО «Уралмостострой» на ул. Героев Хасана были выполнены работы по фрезерованию старого покрытия, укладке двух новых слоёв асфальтобетона, ремонту смотровых колодцев и замене бордюрного камня. Кроме того, были отремонтированы тротуар, бортовой камень, нанесена разметка и установлены знаки. Обновлённый участок позволит ускорить работу экстренных служб и повысить оперативность медицинской помощи.

В рамках нацпроекта была также отремонтирована ул. Плеханова, на которой располагается Городская клиническая больница №2 им. Ф. Х. Граля. Дорожное полотно заменили на участке длиной 0,346 км, расположенном между улицами Окулова и Якуба Коласа. По нему пациенты ходят на приём к врачу, в том числе в Городскую детскую клиническую поликлинику №6 и Городскую клиническую поликлинику №4. Подрядчик АО «Уралмостострой» выполнил на объекте фрезерование старого покрытия, замену бордюрного камня, укладку двух слоёв асфальта, а также обновление дорожных знаков и разметки.

Ремонт до срока

В обновлении был также задействован участок дороги на ул. Космонавта Леонова протяжённостью 0,61 км от ул. Мира до ул. Рязанской, ведущий к новому корпусу Пермской краевой клинической инфекционной больницы. Знаковый медицинский объект был открыт минувшим летом. К моменту переезда в современные корпуса врачей и пациентов дорога была полностью готова. В рамках проведённых работ на ней заменили бордюрные камни, провели фрезерование старого покрытия и уложили два слоя асфальта.

Как отметили в Министерстве транспорта Пермского края, благодаря заблаговременной контрактации все указанные участки дорог были отремонтированы досрочно и восстановлены уже в 2024 году, несмотря на то что находились в плане на 2025 год.

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