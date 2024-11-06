Зарина Ситдикова В Пермском крае отремонтирован семикилометровый участок дороги Оса—Чернушка Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Прикамье выполнен ремонт участка протяжённостью 7 км на дороге Оса—Чернушка. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», созданного по предложению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Министерство транспорта Пермского края.

По информации ведомства, ремонтные работы выполнило АО «Уралмостострой». Перед укладкой нового асфальтобетона подрядная организация отфрезеровала старое покрытие, устранила пучины и уложила выравнивающий слой. Обновлением дорожного полотна работы не ограничились — на участке отсыпали и укрепили обочины, нанесли разметку и отремонтировали семь автобусных остановок.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что нацпроект позволяет подходить к ремонту дорог комплексно. Благодаря этому на обновляемых участках появляется не только свежий асфальт, но и устанавливаются ограждения, остановочные павильоны, организуются съезды, тротуары, оборудуются светофоры и комплексы фотовидеофиксации. Всё это делает дороги комфортными и безопасными не только для автомобилистов, но и для пешеходов.

Как подчеркнули в региональном минтрансе, проект позволил улучшить транспортную доступность для жителей Осинского и Бардымского округов — соединил населённые пункты и обеспечил удобный проезд для пригородных автобусных маршрутов.

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