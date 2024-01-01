Конкурс на капремонт улицы Борчанинова в Перми отменён и объявлен снова Максимальная цена увеличена на 14 млн рублей Поделиться Твитнуть

ул. Борчанинова, 1

«2ГИС»

Прежний конкурс на капитальный ремонт ул. Борчанинова в Перми (на участке от ул. Петропавловской до ул. Пушкина) отменён, и объявлен новый. Начальная (максимальная) цена контракта увеличена на 14 млн и составляет теперь 355,6 млн руб. Приём заявок ведётся до 21 ноября, итоги конкурса объявят 26 ноября 2024 года. Заказчиком выступает МКУ «Пермблагоустройство».

Как сказано в конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, подрядчику предстоит выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ, включая благоустройство территории. Площадь озеленения должна составить 3,5 га.

Протяжённость участка капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Борчанинова — 830 м, количество полос движения — две, ширина проезжей части — 17,9 м, велодорожки — 2 м.

Работы будут выполняться в два этапа: с 25 декабря 2024 года по 1 декабря 2025 года и с 15 апреля по 14 октября 2026 года.

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