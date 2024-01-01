Алёна Бронникова Капитальный ремонт улицы Борчанинова оценили в 341 млн рублей Работы завершат в течение двух лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми ищут подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ по ул. Борчанинова на участке от ул. Петропавловской до ул. Пушкина, включая перекрёстки. Согласно информации, опубликованной на сайте «Контур Закупки», начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 341,79 млн руб.

Разработку проекта и капитальный ремонт планируется выполнить в течение двух лет. Дата начала исполнения контракта — 15 октября 2024 года, дата исполнения — 24 ноября 2026 года. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 24 сентября. Подрядчик будет определён 27 сентября.

Первым на документ обратила внимание интернет-газета «Текст». Протяжённость участка от ул. Петропавловской до ул. Пушкина составляет 843 м. Помимо ремонтных работ, подрядчик должен будет осуществить озеленение на площади 3,5 га и создать велодорожку шириной 2 м.

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