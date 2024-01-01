Участок шоссе Космонавтов в Перми и дороги до Усть-Качки отремонтируют за 59 млн рублей С подрядчиком «Уралмостострой» уже заключён контракт Поделиться Твитнуть

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Краевые власти заключили контракт с АО «Уралмостострой» на выполнение ремонтных работ на участках шоссе Космонавтов и региональной дороги Пермь—Усть-Качка. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Договор заключён с единственным участником процедуры по начальной (максимальной) цене 59 млн 269 тыс. руб.

Согласно техзаданию, подрядной организации предстоит отремонтировать шоссе Космонавтов с 10 по 19 км и четыре участка дороги Пермь—Усть-Качка.

В соответствии с графиком работ, победитель аукциона должен выйти на объект 1 ноября. Предполагается, что в течение месяца подрядчик выполнит необходимый объём подготовительных мероприятий. С 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года устанавливается технологический перерыв. А с 1 марта следующего года исполнитель должен приступить к полноценному ремонту дороги.

Весь капитальный ремонт объекта должен быть выполнен до 30 июня 2025 года.

Напомним, компания «Уралмостострой» заканчивает третий этап ул. Строителей в Перми — дорогу и путепровод эстакадного типа с подпорными стенками над ул. Локомотивной. Протяжённость объекта — 1,45 км.

Кроме того, АО приступило к выполнению первого этапа работ по строительству третьего моста через Каму в Перми. Подрядчику предстоит построить транспортную развязку на пл. Гайдара с устройством кольцевого пересечения, со светофорным регулированием. Работы завершатся летом 2025 года.

Ранее компания «Уралмостострой» выполняла работы по строительству автомобильной дороги в обход Чусового.

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