Третий этап возведения улицы Строителей в Перми завершат в 2024 году Работы ведутся с опережением графика Поделиться Твитнуть

фото из презентации минтранса Пермского края

Депутаты профильного комитета заксобрания Пермского края встретились с подрядчиками строящегося путепровода на ул. Строителей в Перми. На встрече было заявлено, что третий этап строительства ул. Строителей (от ул. Папанинцев до пл. Гайдара) планируют закончить в 2024 году, хотя согласно госконтракту он должен быть завершён только в следующем. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Напомним, работы ведёт компания «Уралмостострой». На этом этапе подрядчик построит дорогу и путепровод эстакадного типа с подпорными стенками над ул. Локомотивной. Протяжённость объекта — 1,45 км. Кроме этого, вдоль улицы планируется установить шумозащитные экраны, тротуары, велодорожки, места отдыха, освещение, газоны и автобусные остановки.

Также в 2024 году ожидается сдача двух тоннелей под Транссибом.

Строительство четырёхполосной дороги протяжённостью 7 км от ул. Куфонина до ул. Стахановской началось в 2019 году и разбито на четыре этапа. Власти планируют завершить её в 2027 году.

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