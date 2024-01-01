Алёна Бронникова Апелляция пермских евангелистов на решение арбитража осталась без удовлетворения Летом суд взыскал с организации почти 14 млн рублей в пользу мэрии Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил апелляцию Пермского епархиального управления христиан веры евангельской пятидесятников на решение Арбитражного суда Пермского края без удовлетворения. Рассмотрение жалобы состоялось 11 ноября.

«Решение Арбитражного суда Пермского края от 19 июня 2024 года оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия», — сообщается в резолютивной части постановления в картотеке арбитражных дел.

Судебный спор, связанный с землёй под ДК им. Ленина, начался в 2021 году. ДК был продан в 2005 году «Новому завету», при этом земля под зданием осталась в муниципальной собственности.

Департамент земельных отношений (ДЗО) администрации Перми потребовал с евангелистов более 10 млн руб. и проценты в размере почти 2 млн руб. за пользование муниципальной землёй под ДК. Суд частично удовлетворил иск, епархиальное управление его опротестовало. По результатам рассмотрения кассационной жалобы ответчика Арбитражный суд Уральского округа отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.

В июне 2024 года Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск администрации. С церкви «Новый завет» было взыскано неосновательное обогащение в сумме 10,4 млн руб. и ещё 3,5 млн руб. процентов.

Власти Перми ранее пытались выкупить ДК, но религиозная организация выставляла необоснованно высокую цену. В октябре 2024 года губернатор поручил мэру Перми начать процедуру выкупа здания в связи с необходимостью его серьёзной реконструкции. Он сообщил, что властям удалось достичь принципиального согласия о возвращении здания в муниципальную собственность.

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