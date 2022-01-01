Максим Артамонов Мэрия Перми не оставляет попыток выкупить ДК Ленина по «реалистичной цене» Но пока прогресса в переговорах с евангелистами нет Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

Власти Перми не прекращают попыток вернуть ДК им. Ленина в собственность города. Такое заявление сделал мэр, отвечая на вопрос депутата гордумы от КПРФ Геннадия Сторожева о судьбе дворца на пленарном заседании пермского парламента 20 декабря.

Сторожева интересовало, будет ли мэрия выкупать объект, который сейчас принадлежит церкви «Новый завет», в собственность муниципалитета. Глава Перми Алексей Дёмкин отметил, что сейчас с собственником ДК продолжаются переговоры, однако в мэрии по-прежнему считают, что предложенная цена «неадекватно завышена». Тем не менее, чиновники не прекращают попытки «достигнуть какого-то соглашения».

«При желании собственников продать здание за реалистичную цену обязательно будут проведены переговоры», — заявил Дёмкин.

По мнению депутата Сторожева, в этом вопросе мэрия могла бы использовать, в том числе, административные методы.

Напомним, о желании выкупить ДК им. Ленина в муниципальную собственность власти заявили более года назад. Чиновники начали переговоры с владельцем. Однако в апреле 2022-го глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что приобретение ДК откладывается. «Новый завет» запросил сумму больше стоимости покупки в 10-15 раз.

«Мотовилихинские заводы» продали евангелистам ДК за 50 млн руб. 15 лет назад. Владельцы дворца согласны на сделку в 500-800 млн руб. Эксперты считают эту цену завышенной и оценивают объект в 250-300 млн руб.

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