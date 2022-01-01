Елена Синица Приобретение ДК им.Ленина в муниципальную собственность приостановлено Власти считают цену выкупа слишком большой Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

Приобретение ДК им.Ленина в муниципальную собственность приостановлено. Об этом заявил глава Перми Алексей Дёмкин во время пленарного заседания Пермской городской думы 26 апреля.

«Вот уже на протяжении года мы ведём консультации. Встали на небольшую паузу, после того как, на наш взгляд, собственники слишком большую цену выкупа поставили. Я думаю, время всё расставит на свои места. Но цель приобретения этого дворца стоит перед нами и краевыми властями», — сказал Дёмкин.





Напомним, ранее сообщалось, что церковь «Новый Завет» готова продать ДК им. Ленина, но просит за дворец в 10—15 раз больше стоимости покупки.





«Мотовилихинские заводы» продали евангелистам ДК в 2005 году за 50 млн руб. Таким образом, владельцы дворца согласны на сделку за 500—800 млн руб. Эксперты считают эту цену завышенной и оценивают объект в 250—300 млн руб.

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