Дмитрий Махонин поручил мэру Перми выкупить ДК Ленина в городскую собственность Учреждение культуры долгое время находится в частных руках Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главе Перми начать процедуру выкупа здания ДК им. Ленина в муниципальную собственность. Это связано с тем, что зданию требуется серьёзная реконструкция, а с учётом того, что оно является объектом культурного наследия, нужно уже сейчас приступить к подготовке документации для проведения всех этапов работ, отметил губернатор.

«Одна из важнейших сфер — развитие культурных пространств в краевой столице. У жителей всех районов Перми должен быть свой муниципальный дом культуры. Сейчас такого нет в Мотовилихе. Смогли достичь принципиального согласия о возвращении ДК им. Ленина. Исторически дворец культуры много десятилетий был точкой притяжения для всего Мотовилихинского района», — написал глава Прикамья в своём телеграм-канале.

Дмитрий Махонин выразил надежду, что дворец культуры снова станет местом проведения крупных мероприятий для жителей района и всего города и «домом» для творческих коллективов.

Напомним, «Мотовилихинские заводы» продали ДК евангелистам за 50 млн руб. в 2005 году. Помимо религиозного назначения здание продолжает использоваться для культурных, образовательных и развлекательных целей. Власти Перми пытались вернуть объект в собственность города, однако владельцы оценили его в 500-800 млн руб. По мнению экспертов, цена является завышенной и составляет 250-300 млн руб., из-за этого в 2022 году процесс приобретения здания в муниципальную собственность был приостановлен.

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