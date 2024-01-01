Зарина Ситдикова Суд обязал евангелистов выплатить властям Перми почти 14 млн рублей Мэрия взыскивает с религиозной организации средства за использование участка Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края огласил резолютивную часть решения по иску департамента земельных отношений к Пермскому епархиальному управлению христиан веры евангельской пятидесятников. Администрация Перми требует заплатить за эксплуатацию земельного участка под ДК им. Ленина (ул. Уральская, 93) и проценты за пользование чужими деньгами.

Согласно сообщению, размещённому в telegram-канале суда, с церкви «Новый завет» взыскано неосновательное обогащение в сумме 10,4 млн руб. и ещё 3,5 млн руб. процентов.

Как ранее писал «Новый компаньон», судебный спор между мэрией и религиозной организацией начался в 2021 году. Своим решением суд частично удовлетворил иск мэрии. После этого епархиальное управление его опротестовало. По результатам рассмотрения Арбитражным судом Уральского округа кассационной жалобы ответчика решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции были отменены, дело направлено на новое рассмотрение. В решении было указано, что суды не приняли во внимание ведение евангелистами деятельности за счёт добровольных пожертвований и то, что в здании Дворца культуры занимаются кружки и секции.

Напомним, ДК им. Ленина принадлежит «Новому завету» с 2005 года, при этом земля, на которой стоит дворец, муниципальная. Власти Перми предлагали епархиальному управлению выкупить дворец, однако религиозная организация выставляет необоснованно высокую цену.

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