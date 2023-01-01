Новый иск администрации Перми к евангелистам начнут рассматривать в июне Чиновники хотят отсудить 12 млн рублей за пользование землёй под ДК им. Ленина Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Пермского края снова поступил иск департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Перми к религиозной организации Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Новый завет». Чиновники опять пытаются взыскать около 12 млн руб. за пользование муниципальной землёй под принадлежащим евангелистам ДК им. Ленина. В картотеке суда сказано, что иск принят к рассмотрению и назначена дата первого заседания — 14 июня.

Напомним, год назад краевой арбитраж уже выносил решение по этому вопросу. Тогда иск департамента был удовлетворён. А в августе это решение подтвердил Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Тем не менее, в январе 2023 года Арбитражный суд Уральского округа отменил решение о взыскании денег с Пермского Епархиального управления христиан веры евангельской пятидесятников и направил дело на новое рассмотрение. В решении было указано, что суды не приняли во внимание ведение евангелистами деятельности за счёт добровольных пожертвований и то, что в здании ДК занимаются кружки и секции.

Напомним, «Мотовилихинские заводы» продали евангелистам ДК в 2005 году за 50 млн руб. Последние годы власти города пытаются выкупить дворец, однако сумма, которую запрашивают владельцы, по мнению чиновников, неосновательно большая — по некоторым данным, в 10-15 раз больше суммы покупки.

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