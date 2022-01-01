Пермские евангелисты не смогли оспорить решение о выплате муниципалитету 12 млн руб. Религиозная организация задолжала мэрии за землю, на которой стоит ДК им. Ленина Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

Решением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда постановление краевого арбитража от 25 мая о взыскании с Пермского Епархиального управления Христиан веры Евангельской пятидесятников почти 12 млн руб. за землю под ДК им. Ленина оставлено без изменений. Об этом сообщается на сайте суда. ДК им. Ленина принадлежит «Новому завету» с 2005 года, при этом земля, на которой стоит дворец, муниципальная.

Напомним, весной в Арбитражном суде Пермского края иск департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Перми к евангелистам был удовлетворён частично. С религиозной организации в пользу ДЗО взыскано неосновательное обогащение в сумме более 10 млн руб. и проценты за пользование чужими деньгами в размере 2 млн руб.

При этом в удовлетворении требований о взыскании процентов за пользование чужими средствами до момента фактического исполнения обязательств судом отказано.

Более года назад власти Перми и края заявили о желании выкупить ДК им. Ленина в муниципальную собственность и начали переговоры с владельцем. Однако в апреле глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что приобретение ДК откладывается. «Новый завет» запросил сумму больше стоимости покупки в 10-15 раз.

«Мотовилихинские заводы» продали евангелистам ДК за 50 млн руб. Таким образом, владельцы дворца согласны на сделку в 500-800 млн руб. Эксперты считают эту цену завышенной и оценивают объект в 250-300 млн руб.

«Думаю, время всё расставит на свои места», — прокомментировал тогда ситуацию Алексей Дёмкин.

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