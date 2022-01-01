Мэрия Перми отсудила у «Нового завета» 12 млн руб. за землю под ДК им. Ленина Иск чиновников удовлетворён частично Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Пермского края в среду, 25 мая, завершилось рассмотрение дела по иску Департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Перми к Пермскому Епархиальному управлению Христиан веры Евангельской пятидесятников о взыскании с них средств за пользование земельным участком под ДК им Ленина и процентов за пользование чужими деньгами.

Напомним, ДК им. Ленина принадлежит «Новому завету» с 2005 года, при этом земля, на которой стоит дворец, муниципальная.

Иск чиновников удовлетворён частично. С религиозной организации в пользу ДЗО взыскано неосновательное обогащение в сумме более 10 млн руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 млн руб.

При этом в удовлетворении требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами до момента фактического исполнения обязательств судом отказано «как поданного преждевременно». Истцу разъяснено право на обращение с таким требованием в отношении дней просрочки, которые наступят после завершения моратория.

Напомним, более года назад власти Перми и края заявили о желании выкупить дворец в муниципальную собственность и начали переговоры с владельцем. Однако в апреле этого года глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что приобретение ДК им. Ленина откладывается. «Новый завет» запросил сумму большую стоимости покупки в 10-15 раз.

«Мотовилихинские заводы» продали евангелистам ДК за 50 млн руб. Таким образом, владельцы дворца согласны на сделку в 500-800 млн руб. Эксперты считают эту цену завышенной и оценивают объект в 250-300 млн руб.

«Думаю, время всё расставит на свои места», — прокомментировал тогда ситуацию Алексей Дёмкин.

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