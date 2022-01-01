Суд отменил решение о взыскании с пермских евангелистов почти 12 млн рублей Дело направлено на новое рассмотрение Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

Арбитражный суд Уральского округа отменил решение о взыскании с Пермского Епархиального управления христиан веры Евангельской пятидесятников около 12 млн руб. неосновательного обогащения. Информация об этом опубликована на сайте суда. Дело направлено на новое рассмотрение.

Напомним, в мае 2022 года в Арбитражном суде Пермского края был удовлетворён иск департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Перми к евангелистам. За пользование муниципальной землёй под принадлежащим религиозной организации ДК им. Ленина в пользу ДЗО было взыскано неосновательное обогащение в сумме более 10 млн руб. и проценты за пользование чужими деньгами в размере почти 2 млн руб.

В августе это решение подтвердил Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

«Мотовилихинские заводы» продали евангелистам ДК в 2005 году за 50 млн руб. Последние годы власти города пытаются выкупить дворец, однако сумма, которую запрашивают владельцы, по мнению чиновников, неосновательно большая. По некоторым данным, в 10-15 раз больше суммы покупки.

«При желании собственников продать здание за реалистичную цену обязательно будут проведены переговоры», — заявил на декабрьском заседании гордумы мэр Перми Алексей Дёмкин.

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