Алёна Бронникова В здании ДК имени Ленина в Перми проведут перепланировку помещений Проект прошёл госэкспертизу Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

Проектная документация по приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения — памятника «Дворец культуры им. В.И. Ленина» (Пермь, ул. Уральская, 93) прошла государственную историко-культурную экспертизу (ГИКЭ). Документ размещён на сайте краевой инспекции по охране ОКН.

Согласно акту ГИКЭ, разработка научно-проектной документации выполнена компанией ООО «Приоритет-Проект». В настоящее время здание принадлежит местной религиозной организации Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Новый завет».

Техническое обследование показало, что некоторые элементы отделочных материалов находятся в неудовлетворительном состоянии, в том числе утрачены некоторые фрагменты конструкций и декоративных элементов, местами отмечаются следы протечек, отслаивание и загрязнённость окраски и отпавшая побелка, рассыхание дверных элементов и пр. Проектные решения по приспособлению и сохранению ОКН предполагают перепланировку помещений подвала, трёх этажей и мезонина в части демонтажа старых и устройства новых перегородок и дверных проёмов.

Напомним, «Мотовилихинские заводы» продали ДК евангелистам за 50 млн руб. в 2005 году. Помимо религиозного назначения здание продолжает использоваться для культурных, образовательных и развлекательных целей. Власти Перми пытались вернуть объект в собственность города, однако владельцы оценили его в 500-800 млн руб. По мнению экспертов, цена является завышенной и составляет 250-300 млн руб., из-за этого в 2022 году процесс приобретения здания в муниципальную собственность был приостановлен.

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