Алёна Бронникова Бывший учредитель концессионера Чусовского моста в Перми находится в стадии ликвидации АО «СПК» являлось владельцем Пермской концессионной компании до октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «СПК» из Санкт-Петербурга, являвшееся ранее учредителем Пермской концессионной компании (ПКК), находится в стадии ликвидации. В выписке из ЕГРЮЛ указано, что соответствующее решение было принято юридическим лицом 30 октября.

Акционерное общество «СПК» было зарегистрировано путём реорганизации ООО «СПК» в форме преобразования 13 октября 2022 года Александром Кокориным. Он владеет и АО «СПК Холдинг», которое с 30 октября также находится в процессе ликвидации. Основным видом деятельности АО «СПК» была указана деятельность холдинговых компаний. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

Учредителем ПКК, концессионера Чусовского моста в Перми, АО «СПК» стало 13 октября 2022 года. Через год Кокорин возглавил ПКК. В октябре 2024-го концессионер расторг договор с генподрядчиком строительства АО «Стройтрансгаз» (СТГ), вместо Кокорина генеральным директором был назначен Андрей Кулик, а вместо «СПК» учредителями Александр Савельев и Виталий Братчиков.

Концессионное соглашение о строительстве Чусовского моста было подписано в 2017 году. СТГ должен был возвести новый мост рядом с уже существующим, а затем отреставрировать старый. Новый открыли в конце декабря 2022 года, старый закрыли на ремонт, но старт реконструкции затянулся из-за разногласий между СТГ и его субподрядчиком.

В конце октября минтранс заявил о начале работ на стройплощадке моста. Завершить объект планируют в 2026 году. По словам главы ведомства, сейчас власти находятся на заключительном этапе спора с концессионером.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.