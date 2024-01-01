Алёна Бронникова В Перми состоялись «нулевые чтения» городского бюджета на 2024-2027 годы Доходы на 2025 год составят 57 млрд, а расходы - 58 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

Представители администрации Перми и депутаты гордумы обсудили основные параметры бюджета города на 2025-2027 годы. Как сообщает пресс-служба мэрии, в проекте главного финансового документа предусмотрено увеличение средств на снос расселённых домов, строительство дорог, ремонт учреждений образования и спорта.

Доходы бюджета Перми в 2025 году запланированы в объёме 57,5 млрд руб., в 2026 году — 60,6 млрд, в 2027-м — 59,4 млрд. Плановый объём расходов в 2025 году составляет 58,5 млрд руб., в 2026-м — 61,2 млрд, в 2027-м — 58,4 млрд. Бюджет развития в следующем году — 14 млрд руб., это 25% от общего объёма расходов.

Во время «нулевых чтений» глава Перми Эдуард Соснин представил основные итоги деятельности муниципалитета в 2024 году. В этом году завершилось строительство набережной в Кировском районе, ведутся работы по благоустройству парка «Балатово» и центральной набережной, завершается возведение школы на ул. Ветлужской и кадетского корпуса на ул. Целинной. В рамках нацпроектов было отремонтировано 14 дорожных объектов, ведётся реконструкция трамвайных путей, тяговых подстанций и депо «Балатово», создана модельная библиотека в Индустриальном районе и пр.

«Проект бюджета на предстоящую трёхлетку в целом базируется на задачах, реализуемых нами в текущем году, предусматривает исполнение всех принятых обязательств, ориентирован на обеспечение социальных вопросов и продолжение работы по созданию комфортной городской среды на всей территории города», — отметил мэр.

Средства на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в новом бюджете увеличены на 780 млн руб. Объём финансирования в трёхлетнем периоде составит 1,8 млрд руб, 9,4 млрд руб. — на текущий ремонт и содержание городских дорог. На обустройство и капремонт парков и скверов предусмотрено 2,4 млрд руб.

На капитальный ремонт фасадов 83 многоквартирных домов планируется направить 1,4 млрд руб., на обустройство дворов — 471 млн руб., на архитектурную подсветку — 1,2 млрд руб. с учётом софинансирования из краевой казны. Для расселения более 100 тыс. кв. м аварийных домов предусмотрено 2,6 млрд руб., на капремонт МКД — 1,5 млрд руб.

Кроме того, будет увеличено финансирование на уничтожение борщевика Сосновского и жука-полиграфа, на реализацию инициативных проектов, празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также предусмотрены расходы на ремонт учреждений образования и культуры, обустройство экотропы в Новых Лядах, строительство 10 площадок для выгула собак, оборудование 29 модельных библиотек.

После «нулевых чтений» проект будет рассмотрен в первом чтении, а по подготовке проекта решения ко второму чтению будет создана рабочая группа. Кроме того, 6 ноября документ рассмотрят на публичных слушаниях. О том, что проект бюджета на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов был внесён на рассмотрение Пермской городской думы, «Новый компаньон» сообщал 21 октября.





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