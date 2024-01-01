Алёна Бронникова В Перми состоялось открытие обновлённой набережной в Кировском районе Реконструкция велась с марта 2022 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В День города в Перми состоялось открытие набережной после капитального ремонта. В этот же день в честь долгожданного события на обновлённой площадке прошла развлекательная программа.

«Праздничное настроение царит сегодня по всему городу, но для Кировского района это особенный день — сегодня мы открыли обновлённую набережную на правом берегу Камы. Постарались сделать так, чтобы её облик гармонично вписался в окружающее пространство», — написал в telegram-канале мэр Перми Эдуард Соснин.

Он отметил, что набережная получилась современной и функциональной, рассчитанной на прогулки, занятия спортом и игры на детской площадке. В рамках ремонта организовали парковочное пространство, восстановили газон, посадили деревья и кустарники.

Напомним, реконструкция набережной Камы в Кировском районе Перми началась в марте 2022 года. Объект стал одним из приоритетных проектов городских властей к 300-летию краевого центра.





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