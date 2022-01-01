Елена Синица На набережной в Закамске завершились работы по берегоукреплению Сейчас подрядчик сосредоточится на променадной части Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

На набережной в Кировском районе Перми завершились работы по берегоукреплению. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

«Оперативно завершено берегоукрепление на участке от ДК им. Кирова до ул. Шишкина. Остался только участок для технического проезда, его сделают уже осенью. Теперь подрядчик сосредоточится на благоустройстве променадной части», — написал Дёмкин.





Напомним, капитальный ремонт набережной в Кировском районе от ул. Чистопольской до ул. Шишкина разделён на два объекта: сквер на набережной и берегоукрепление. По обоим объектам разработана проектно-сметная документация и получен положительный результат экспертизы. Общая стоимость работ — 1,553 млрд руб., срок завершения — 30 ноября 2023 года.





На территории сквера предусмотрено создание детской игровой и спортивной зон, площадки с тренажёрами, зоны тихого отдыха и специальной инфраструктуры для «моржей» с раздевалками и душевыми. Планируется установка новых малых архитектурных форм и санузлов, выделение площадок под размещение кафе, устройство смотровых площадок и удобных спусков к воде. Инфраструктура объекта предусматривает организацию водоснабжения и водоотведения, устройство ливневой канализации, видеонаблюдение. В планах также обустройство родников и озеленение территории.





Победителем конкурса на выполнение работу по капремонту набережной в Закамске стал ООО «Техдоргрупп». Компания была единственным участником торгов.

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