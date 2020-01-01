Заключён контракт на выполнение капитального ремонта набережной в Закамске Начало работ намечено на весну Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На выполнение капитального ремонта набережной в Кировском районе Перми с подрядчиком ООО «Техдоргрупп» заключён муниципальный контракт, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В течение ближайших двух лет строителям предстоит провести на объекте берегоукрепление и создать современную многофункциональную зону для отдыха. Начало работ намечено на весну.

Ранее глава Перми Алексей Дёмкин сообщал, что в ходе ремонта на набережной будет обновлена променадная часть, восстановлено освещение, появятся площадки для тихого отдыха, детская и спортивная зоны. Подрядчик выполнит благоустройство зоны пляжа, организует места для размещения кафе и торговых точек.

ООО «Техдоргрупп» было объявлено победителем конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы в Кировском районе в начале февраля. Компания была единственным участником торгов. На благоустройство потребуется 1 млрд 422 млн руб. Работы по берегоукреплению оценены в 133 млн руб.

Полностью работы будут завершены в 2023 году.

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