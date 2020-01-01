Мария Сыропятова Набережная в Кировском районе обойдётся городскому бюджету в 1,4 млрд рублей Подрядчик выиграл торги по максимальной стоимости работ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Победителем конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы в Кировском районе объявлен пермский подрядчик ООО «ТехДорГрупп». Протокол об этом опубликован на портале госзакупок. Компания была единственным участником торгов.

Стоимость работ составит 1,4 млрд руб., что соответствует начальной (максимальной) стоимости работ. Согласно конкурсной документации, реконструкция планируется на участке набережной от ул. Чистопольской до ул. Сысольской.





Будущий подрядчик должен обустроить зону проведения культурно-массовых мероприятий, детское игровое пространство, зону отдыха с прогулочными дорожками и балконами, зону пляжного отдыха, зону для спорта и здоровья. Также будут предусмотрены туалеты, душевая, склад и административное помещение.





На набережной реконструируют пешеходные дорожки, покрытие заменят плиткой. Велодорожка и верхний ярус набережной будут иметь асфальтобетонное покрытие. Проект предусматривает установку наружного освещения прилегающей территории, а также площадок и спусков к набережной.





Общая площадь земельных участков, затронутых строительством, — 146,8 тыс. кв. м, площадь благоустройства — 73,8 тыс. кв. м (из них 28,3 тыс. кв. м — твёрдые покрытия, а 45,4 тыс. кв. м — озеленение).





Начальная (максимальная) стоимость работ — 1 млрд 422 млн руб. Заявки на конкурс принимаются до 1 февраля 2022 года. Срок выполнения работ — до конца ноября 2023 года.

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