Мария Сыропятова Набережную в Закамске отремонтируют за 1,4 млрд рублей Работы должны быть завершены к ноябрю 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объявлен открытый конкурс на капитальный ремонт набережной реки Камы в Кировском районе Перми. Согласно конкурсной документации, реконструкция планируется на участке набережной от ул. Чистопольской до ул. Сысольской.

Будущий подрядчик должен обустроить зону проведения культурно-массовых мероприятий, детское игровое пространство, зону отдыха с прогулочными дорожками и балконами, зону пляжного отдыха, зону для спорта и здоровья. Также будут предусмотрены туалеты, душевая, склад и административное помещение.

На набережной реконструируют пешеходные дорожки, покрытие заменят на плитку. Велодорожка и верхний ярус набережной будут иметь асфальтобетонное покрытие.

Проект предусматривает установку наружного освещения прилегающей территории, а также площадок и спусков к набережной.

Общая площадь земельных участков, затронутых строительством — 146,8 тыс. кв. м, площадь благоустройства — 73,8 тыс. кв. м (из них 28,3 тыс. кв. м — твёрдые покрытия, а 45,4 тыс. кв. м — озеленение).

Начальная (максимальная) стоимость работ — 1 млрд 422 млн руб. Заявки на конкурс принимаются до 1 февраля 2022 года.

Срок выполнения работ — до конца ноября 2023 года.

Одновременно на портале госзакупок был объявлен отдельный конкурс на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной также в Кировском районе Перми. На эти работы выделено 133,9 млн руб. Заявки принимаются также до 1 февраля 2022 года.

Напомним, что капитальный ремонт набережной в Закамске — один из крупных проектов городских властей к 300-летию Перми.

Начало строительных работы было обещано в 2022 году.

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