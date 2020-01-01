Елена Синица Набережную в Закамске отремонтируют до 2024 года Разработка проектной документации должна завершиться в ноябре Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ремонт набережной в Закамске будет выполнен до 2024 года. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин во время прямого эфира 13 октября.

«Мы делаем всё, чтобы набережная в Кировском районе появилась. Не факт, что она появится к 300-летию Перми, но по нашим планам — не позднее чем к 2024 году», — заявил мэр.





Ранее сообщалось, что разработка проектной документации набережной Камы в Кировском районе должна завершиться в ноябре 2021 года, а строительство планируют начать в 2022 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.