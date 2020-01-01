Елена Синица Алексей Дёмкин: проект набережной в Закамске точно будет реализован Его могут завершить к 300-летию Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Завершить реконструкцию набережной в Закамске могут к 300-летию Перми. Строительство планируют начать в 2022 году. Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин во время прямого эфира в сообществе «Мой город — Пермь».

«Этот проект немного обременён другим проектом. Для того чтобы благоустроительные работы начать, под эти работы даже зарезервированы средства, нам сначала нужно сделать береговое укрепление, — объясняет Дёмкин. — Берегоукрепление — это проект, который завязан на федеральные структуры. Мы ожидаем в ближайшее время прохождения госэкспертизы. Тогда мы сможем заявиться на федеральный ресурс, в следующем году выполнить берегоукрепление и начать реализацию верхней части».





Мэр отметил, что этот проект находится в приоритете и «точно будет реализован»





«Постараемся сделать к 300-летию, но, может, немного выйдем за пределы празднования», — добавил Алексей Дёмкин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.